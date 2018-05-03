"يوم إفريقيا" وفرقة "بداية" ضمن فعاليات مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية







الإسكندرية ــ جاكلين منير

تبدأ فعاليات مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية لشهر مايو 2018 مع العرض المسرحى "الرجل الذى، والمرأة التى» لفرقة "بداية" المسرحية، والذى يعرض يومى الخميس والجمعة 3 و4 مايو، وهو من العروض الفائزة بمنحة مكتبة الإسكندرية للمسرح، من تأليف "سامح عثمان" وإخراج "سامح الحضري".

وينظم برنامج مركز الفنون للسينما خلال شهر مايو عروضا تحت عنوان "يوم إفريقيا"، حيث يُعرض يوم الأحد 6 مايو "متروبوليس إفريقية"، ويشمل هذا اليوم عرض ونقاش عن 6 أفلام روائية تم إنتاجها عام 2013 بمبادرة من معهد جوته بجنوب إفريقيا لـ6 مخرجين أفارقة، وتدور أحداثها في 6 مدن إفريقية كبيرة؛ وهم أبيدجان والقاهرة وداكار وجوهانسبيرج ولاجوس ونيروبي. أما العرض الثاني فسيكون، يوم الخميس 10 مايو، للفيلم التسجيلي "فن المقاومة في بوركينا فاسو" للمخرجة "لارا لي". ويتناول الفيلم روح المقاومة والتغيير السياسي في بوركينا فاسو.

كما يستضيف مركز الفنون المخرج "إسلام كمال" يوم الاثنين 7 مايو وعلى مدار ثلاثة أيام في إطار ورشة "في طريق بلورة لغة سينمائية خاصة" والتي تسعى إلى دعم صناع الأفلام عن طريق توفير فرصة لتعلم أبجديات صناعة الأفلام، مع التركيز على الجوانب الفنية والفكرية للفن السابع، وهي ورشة موجهة لصناع الأفلام من المخرجين والمصورين والمونتيرين ومهندسي الصوت والموسيقيين.