وزير داخلية البحرين يبحث مع مسئول أمريكى مجالات التعاون والتنسيق الأمني

وزير داخلية البحرين يبحث مع مسئول أمريكى مجالات التعاون والتنسيق الأمنيالخميس، 03 مايو 2018 10:51 م
وزير داخلية البحرين الشيخ راشد بن عبدالله
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بحث الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى اليوم الخميس، مع الأدميرال سكوت ستيرنى القائد الجديد للقوات البحرية الأمريكية فى القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ومجالات التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أن اللقاء حضره كل من جاستين سيبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين والأدميرال جون سى أكويلينو قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس والتى انتهت فترة عمله .
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