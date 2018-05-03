مدير أمن البحر الأحمر يجرى حركة تنقلات محدودة بين الضباط







البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرى اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، حركة تنقلات محدودة بين ضباط إدارات المديرية المختلفة، حيث تم نقل العقيد علاء صابر من قسم تأمين المناطق السياحية إلى مفتش مباحث قسم ثاني الغردقة، كما تم نقل العقيد هانى عبد الصمد مفتش مباحث ثان الغردقة لإدارة تأمين المناطق السياحية .

وشملت الحركة نقل العقيد عمر حسن من قسم التحقيقات والشكاوى، إلى قسم الادارة المالية بالمديرية، والمقدم محمد حسن من قسم شئون الأفراد إلى قسم الأسلحة والذخيرة، والمقدم السعيد طه من قسم اول الغردقة إلى إدارة مرور البحر الأحمر، والمقدم محمد حسين من قسم شئون الخدمة إلى شئون الأفراد، والرائد أحمد خليفة من قسم الأسلحة، إلى المرور والرائد مجاهد السيد من قسم غارب إلى قسم ثانى الغردقة.

كما تم نقل النقيب دكتور خالد نور من إدارة النجدة بالغردقة، إلى إدارة المرور، والنقيب عمرو حسين من النجدة، إلى قسم المناطق السياحية والنقيب سيد كرم من قسم المناطق السياحية، إلى المرور والملازم اول عبد الله ابراهيم من قسم ثان إلى قسم المالية.

كذلك تم نقل العقيد شريف عبد المجيد، إلى ضابط بادارة البحث والرائد كريم عزت مفتش لمباحث الشلاتين والرائد محمد كمال الي قسم المرافق، والرائد محمد ممدوح الى قسم حلايب والرائد وائل الكاشف إلى قسم ثاني الغردقة والنقيب كريم عبد الباسط إلى قسم البحوث والنقيب فادى مجدى إلى قسم ثاني الغردقة، والملازم اول إسلام عفيفى إلى قسم اول الغردقة، ونقل العقيد دكتور الوليد المهندس من قسم المناطق السياحية إلى قسم التحقيقات والشكاوى بالمديرية.