محافظ الشرقية: وقف توقيع "الفورمه" وإحالة الفاسدين بالمستشفيات للنيابة







الشرقية – إيمان مهنى

شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، على إحالة كافة وقائع الفساد المالى والإدارى بالقطاع الصحى للنيابة العامة، ووقف توقيع الموظفين بطريقة الـ "فورمه" والتوقيع بالإسم الثلاثى، والتحفظ على الختم الخاص بالمنشأة، وعدم السماح بوجود أجهزة طبية معطلة داخل المستشفيات، وسرعة إصلاحها على الفور، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجد ومجازاة المقصر، للإستفادة من الكفاءات المعطلة للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

ذلك خلال إجتماعة اليوم مع وكيل وزارة الصحة ومديرى الإدارات الصحية والمستشفيات والإدارات النوعية بالمديرية، لمتابعة العمل وتقييم الأداء بحضور مدير هيئة التأمين الصحى، ونائب مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، ومدير هيئة الإسعاف الشرقية .

أكد محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات العمل، قائلا " أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة العمل داخل قطاع الصحة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لدفع عجلة العمل فى المشروعات المفتوحة لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة".