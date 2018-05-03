محافظ البحيرة: ننسق مع كل الأحزاب لمناقشة آليات تنفيذ المشروعات الخدمية

محافظ البحيرة: ننسق مع كل الأحزاب لمناقشة آليات تنفيذ المشروعات الخدميةالخميس، 03 مايو 2018 03:15 م
محافظ البحيرة تلتقى رئيس حزب النور وأحد نواب الحزب
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أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أهمية التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وكل الأحزاب والتيارات السياسية بالبحيرة، للوقوف على متطلبات المواطنين، ونقل احتياجاتهم الأساسية من المرافق والخدمات المختلفة، التى تمس حياتهم اليومية فى كل القطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ البحيرة بالدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، يرافقه النائب أحمد العرجاوى عضو مجلس النواب عن الحزب، فى مكتبها بديوان عام المحافظة، وهو اللقاء الذى شهد مناقشة أوجه التعاون بين حزب النور والمحافظة فى دعم ومساندة خطط وبرامج التنمية التى تتم على أرض المحافظة فى كل المجالات.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس حزب النور بالجهود المبذولة داخل مركز ومدينة أبو حمص، خاصة فى إنشاء مستشفى دمسنا التخصصى للأطفال، لخدمة أطفال المحافظة والمحافظات المجاورة، إضافة إلى تدعيم إنشاء كوبرى "دمسنا" فى أبو حمص.
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