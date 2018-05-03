صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تدعو لغرس القيم في ندوة بمدرسة المتفوقين







كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على أهمية التحلي بالأخلاق والقيم وأبسطها الإبتسامه في وجه الآخرين وحسن معاملتهم واستقبالهم ، ووجهت بطاعة الوالدين ، مطالبة بالعودة بالتمسك بالأخلاق ، وبرغم فقدان البعض لقيم متعددة ولكنها أشادت بالنشئ وراهنت عليهم بأنهم سعيدون ما فقده الكثير من قيم احترام الأخرين واحترام أراء الأخرين مهما كانت درجة اختلافات وجهات النظر.

جاء ذلك خلال ندوة مسائية نظمتها مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بعنوان "مبادرة قيادات طلابية وتأصيل القيم الأخلاقية ، تحت رعاية الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، وحضور العميد سامح الطنوبي المستشار العسكري ، والشيخ هاني شمس الدين ، إمام مسجد الخياط ، وصموئيل لبيب كاهن كنيسة القديسة دميانه بكفر الشيخ ، وسلامه الويشي المدير العام للتعليم العام ،والدكتور حسام الجديلي مدير مدرسة المتفوقفين ، ومحمد الدفراوي ، موجه عام التربية الإجتماعية ، وزيزي يعقوب مسئول الإتحاد بمدرسة المتفوقين ،وعبير سليمان الاخصائية النفسية ، والدكتورة حسنه مالك اخصائية اجتماعية ،وهيئة التدريس وطلاب وطالبات مدرسة المتفوقين ، واختتمت الندوة بتكريم وكيل الوزارة والمستشار العسكري ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمدير العام للتعليم العام وموجه التربية الإجتماعية.

وأضافت وكيل الوزارة ، أن التمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق فى أي مجتمع هي الاساس لأي مشروع نهضوى، فلا تقوم اى نهضة حقيقية بدون أساس أخلاقي, واذا كانت هناك اى مشاكل او رياح مسمومه ومختلطة فانها تضرب وتنعكس على اصحابها.