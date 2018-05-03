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صور.. محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل من مشروع "سترة" بـ 13 قرية

الخميس، 03 مايو 2018 02:34 م
صور.. محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل من مشروع "سترة" بـ 13 قرية محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل


الإسكندرية جاكلين منير
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سلم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم 35 منزل من "مشروع سترة" لقاطنيها ب13 قرية فى برج العرب الجديدة، وهى المنازل التى تم تطويرها وإعادة إحلالها وتجديدها بمشروع "سترة" الذى تقوم على تنفيذه مؤسسة مصر الخير، وذلك بحضور محمد كمال حجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، واللواء محمد عقل رئيس مركز ومدينة برج العرب، وأيمن فكرى أبو غالى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالإسكندرية.

وأكد المحافظ فى بيان على دور المؤسسات الخيرية وتعاونها مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدعم الأسر الفقيرة، مقدما الشكر لجميع القائمين على عملية إحلال وتجديد المنازل على أعلى مستوى للأسر محدودى الدخل بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك بعد بحث حالتها وطبقا لمعايير يتم تحديدها من قبل كافة الجهات، موضحا أن جميع مؤسسات الدولة تكثف جهودها وتعاونها لتطوير المناطق العشوائية والقرى المحرومة ورفع كفائتها وإدخال كافة المرافق بها.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع "سترة" ، بالإسكندرية قام بإحلال وتجديد وتطوير 93 منزل من منازل الأسر الأولى بالرعايا، ب33 منطقة فى 3 أحياء، منهم 14 منزل بالعامرية ثان، و35 منزل بمركز ومدينة برج العرب، و36 منزل بقرى أبيس حى وسط، هذا وتصل تكلفة المنزل الواحد ما يقرب من 200 ألف جنيه.

يذكر أن مشروع سترة يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة مصر الخير، ويعد من أكبر المشروعات التنموية فى جمهورية مصر العربية، حيث يستهدف المشروع تحسين بيئة السكن لـ10 آلاف أسرة مصرية، بإشراف وزارات التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ويمتد المشروع لعشر سنوات فى العديد من محافظات مصر، واستهدف المشروع فى المرحلة الأولى فى العام الأول له عام 2016 محافظات بنى سويف، وسوهاج، والمنيا، وفى المرحلة الثانية يستهدف المشروع محافظات الفيوم، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد.

 

محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل (2)
محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل 

 

محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل (4)
محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل 

 

محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل (5)
محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل 

 

محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل (6)
محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل

 

محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل (7)
محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل

 

محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل (10)
محافظ الإسكندرية يسلم 35 منزل 

 


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