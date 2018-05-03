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صور.. فلسطينيون يحاكون شخصيات فيلم " أفاتار" فى مظاهرات على حدود غزة

الخميس، 03 مايو 2018 01:34 م
صور.. فلسطينيون يحاكون شخصيات فيلم " أفاتار" فى مظاهرات على حدود غزة فلسطينيون


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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تظاهر عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم الخميس، على حدود غزة، للمطالبة بحق العودة إلى وطنهم المستقل.

ورسم الفلسطينيون على وجوههم شخصيات من فيلم "أفاتار"، حيث قاموا بدهان وجوههم باللون الأزرق، ولافتات معارضة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وحمل المتظاهرون الكاوتشوك والعلم الفلسطينى وسط الدخان الكثيف.

وكان 4 فلسطينيين أصيبوا مساء أمس الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات بالقرب من السياج الحدودى، شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية بالمستشفى الأندونيسى فى بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، أن مواطنا أصيب برصاصة فى قدمه أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودى شرق جباليا، وحالته وصفت بالمتوسطة.

وأضافت المصادر أن 3 آخرين أصيبوا بالرصاص الحي، الذى أطلقه قناصة الاحتلال الإسرائيلى على عشرات الفلسطينيين قرب الشريط الحدودي، شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الأوروبى وناصر فى المدينة لتلقى العلاج، وحالتهم وصفت بالمتوسطة.

فلسطينيون على حدود غزة
فلسطينيون على حدود غزة

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

لافتات معارضة للرئيس الأمريكى
لافتات معارضة للرئيس الأمريكى

 

العلم الفلسطينى خلال المظاهرات
العلم الفلسطينى خلال المظاهرات

 

تصاعد دخان كثيف
تصاعد دخان كثيف

 

فلسطينى يحمل الكاوتشوك
فلسطينى يحمل الكاوتشوك

 

جانب من محاكمة الفلسطينيين
جانب من محاكمة الفلسطينيين

 

جانب من محاكاة فيلم أفاتار
جانب من محاكاة فيلم أفاتار

 


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