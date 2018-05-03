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صور.. فانوس محمد صلاح ينافس الفوانيس الخشبية والصينية بدمياط

الخميس، 03 مايو 2018 05:28 ص
صور.. فانوس محمد صلاح ينافس الفوانيس الخشبية والصينية بدمياط فانوس محمد صلاح


دمياط - عبده عبد البارى
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مع اقتراب شهر رمضان بدأت معظم المحلات والمكتبات بمدينة دمياط بعرض فوانيس رمضان مختلفة الأشكال والألوان والأسعار وأبرزها فوانيس محمد صلاح لاعب نادى ليفربول ومنتخب مصر.

وينافس فانوس محمد صلاح بأشكاله المختلفة سواء المصنوع من الخشب أو البلاستيك فوانيس رمضان الخشبية التى شهدت رواجا كبيرا طوال السنوات الماضية التى زاد الطلب عليها فى السوق المحلى حيث لم يعد السوق يقتصر على محافظة دمياط بل امتد لباقى محافظات الجمهورية، وتخطى حدود مصر إلى عدة دول عربية، حيث يعتبر الفانوس من الطقوس المصرية الأساسية فى شهر رمضان التى تحرص الأسر على شرائه لأبنائها فضلا عن تزين الشوارع به كما يحرص المواطنين على تعليقه فى الشرفات وعلى النوافذ.

وتتراوح الأسعار حسب المقاسات والأحجام والصناعة فتبدأ الأسعار من 30 جنيها للفانوس صغير الحجم للأطفال، والمتوسط بـ 70 جنيها والكبير 275 جنيها ويصل بعضها لـ400 جنيه، أما فانوس محمد صلاح المصنوع من الخشب فيصل سعره إلى 120 جنيها أمام الفانوس المصنوع من البلاستيك فيصل سعره إلى 220 جنيها.

ويقول وائل أحمد صاحب محل لبيع الأدوات المنزلية أنه مع اقتراب شهر رمضان من كل عام نقوم بفرش فوانيس رمضان والأعوام السابقة كانت المنافسة مقتصرة على الفوانيس الخشبية والفوانيس الصينية، أما هذا العام فظهر فانوس محمد صلاح المصنوع من البلاستيك أو الخشب ويشهد إقبالا من الأطفال.

وأكد وائل أن الإقبال على الفوانيس عموما هذا العام حتى الآن ضعيفا نظرا للظروف الاقتصادية التى تعانى منها الأسر المصرية، وبخاصة من انشغال المواطنين مع ابنائهم فى امتحانات نهاية العام.

وأضاف أحمد الحناوى أحد باعة الفوانيس بدمياط، أن الفانوس الخشبى أثبت جدارته  ومع مرور الوقت يشهد إقبالا كبيرا وزاد الطلب عليه أكثر من الفوانيس الصينية والصاج، والخيمية لأنه أطول عمرا والأجمل فى الشكل، وخاصة مع تطور ألوانه وأشكاله أكثر بكثير من العام الماضى، حيث كل عام نفاجأ بلمسات فنية وهو ما يجعله جذابا للمواطنين وخاصة مع قيام البعض بوضع صورة محمد صلاح عليه.

وأضاف السيد محمد بائع فوانيس بدمياط، أن التجديدات التى طرأت على الفانوس الخشبى جعلته رقم واحد قبل الفوانيس الصينية والفانوس الصاج.
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

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