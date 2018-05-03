صور .. رئيس جامعة المنوفية يتقدم ماراثون "لا للإرهاب" بآداب المنوفية







المنوفية – محمود شاكر

شارك اليوم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية ، والدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب في فعاليات الماراثون الرياضي الذي إنطلق من مقر كلية الآداب وحتى محطة عاطف السادات بمشاركة 50 طالب وطالبة بالكلية.