صور .. رئيس جامعة المنوفية يتقدم ماراثون "لا للإرهاب" بآداب المنوفية

صور .. رئيس جامعة المنوفية يتقدم ماراثون "لا للإرهاب" بآداب المنوفيةالخميس، 03 مايو 2018 12:36 م
صورة جماعية للمشاركين
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شارك اليوم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية ، والدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب في فعاليات الماراثون الرياضي الذي إنطلق من مقر كلية الآداب وحتى محطة عاطف السادات بمشاركة 50 طالب وطالبة بالكلية.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور عادل مبارك نائب القطاع لمحاربة الإرهاب والتصدي له تحت شعار لا للإرهاب، وقام على تنظيمه إدارة رعاية الشباب بالكلية.
اثناء المسيرة
جانب من المسيرة
رئيس الجامعة يتوسط الطلاب
صورة جماعية للمشاركين
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