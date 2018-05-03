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صور .. رئيس جامعة المنوفية يتقدم ماراثون "لا للإرهاب" بآداب المنوفية

الخميس، 03 مايو 2018 12:36 م
صور .. رئيس جامعة المنوفية يتقدم ماراثون "لا للإرهاب" بآداب المنوفية صورة جماعية للمشاركين


المنوفية – محمود شاكر
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شارك اليوم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية ، والدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب في فعاليات الماراثون الرياضي الذي إنطلق من مقر كلية الآداب وحتى محطة عاطف السادات بمشاركة 50 طالب وطالبة بالكلية.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور عادل مبارك نائب القطاع لمحاربة الإرهاب والتصدي له تحت شعار لا للإرهاب، وقام على تنظيمه إدارة رعاية الشباب بالكلية.

 اثناء المسيرة

اثناء المسيرة

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

رئيس الجامعة يتوسط الطلاب
رئيس الجامعة يتوسط الطلاب

صورة جماعية للمشاركين
صورة جماعية للمشاركين

 

 


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