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صور.. الداخلية تكرم عددا من ضباط وأفراد أمن سوهاج المتميزين فى العمل

الخميس، 03 مايو 2018 01:47 م
صور.. الداخلية تكرم عددا من ضباط وأفراد أمن سوهاج المتميزين فى العمل جانب من التكريم


سوهاج - محمود مقبول
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كرم اللواء أحمد عبدالغفار، مساعد أول وزير الداخلية لوسط الصعيد، نيابة عن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وبحضور اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، عددا من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين والعمد والمشايخ والمجندين بمديرية أمن سوهاج المشهود لهم بالكفاءة والأداء المتميز، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمديرية.

ومن جانبه، أوضح اللواء أحمد عبدالغفار مساعد أول وزير الداخلية، أن هذا التكريم يأتى فى إطار سياسة وزارة الداخلية بتكريم رجال الشرطة المتميزين فى أداء أعمالهم المكلفين بها، والتى من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة طبقا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية فى هذا الشأن.

وقال مدير أمن سوهاج، إن هذا التكريم يعطى حافزا كبيرا للعاملين بمديرية أمن سوهاج، من أجل مواصلة التفانى فى العمل، وتقديم كل ما لديهم من أجل سيادة القانون، وإرثاء قواعد الأمن وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وأن التكريم شمل 31 ضابطا و10 أفراد وموظف مدنى، و3 من العمد والمشايخ، و2 من المجندين.

مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج (2)
مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج 

 

مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج (4)
مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج

 

مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج (5)
مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج 

 

مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج (6)
مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج (6)

 

مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج (7)
مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج 

 

مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج (8)
مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج 

 

مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج (9)
مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج

 

مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج (10)
مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد أمن سوهاج

 


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