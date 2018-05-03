صور.. الجيش السورى يواصل تطهير جنوب دمشق من داعش







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)

واصل الجيش السورى اليوم الخميس، تطهير جنوب دمشق من تنظيم داعش الإرهابى، عبر تكثيف الغارات الجوية على معاقل التنظيم.

وتحركت الدبابات السورية وعناصر الجيش داخل المنطقة بعد تحقيق النصر.

وضيقت وحدات من الجيش السورى الخناق على المجموعات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق بعد سيطرتها على أحياء الماذنية والقدم والعسإلى والجورة وأطبقت عليها من عدة محاور تمهيدا للقضاء عليها وتطهير المنطقة من رجسها.

وتنفذ وحدات الجيش العربى السورى عمليات عسكرية مركزة لإنهاء الوجود الإرهابى بشكل كامل من جنوب دمشق ولا سيما فى منطقة الحجر الأسود حيث طهرت مزارع الغربية بشكل كامل من الإرهابيين وسيطرت على منطقة الأعلاف وعدد من كتل الأبنية بالجهة الجنوبية الغربية من الحى.



جنود الجيش السورى



عناصر الجيش السورى



دبابات الجيش السورى



جانب من حرائق جنوب دمشق



الغارات على تنظيم داعش الإرهابى



جانب من دبابات الجيش السورى