صور.. اختتام الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودى فى جربة التونسية







(أ ف ب)

شارك المئات الخميس فى اليوم الثانى والختامى للزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودى فى جزيرة جربة التونسية (جنوب شرق) دون حوادث وبمواكبة حماية امنية مشددة.

وخلال يومى الأربعاء والخميس، أقام الزوار الصلوات وغنوا وأشعلوا الشموع ووضعوا البيض الذى كتبوا عليه أمانيهم داخل قبو فى اقدم معبد فى أفريقيا بالجزيرة.

وكشف مسؤول أمنى عن أن حوالى 3 آلاف شخص شاركوا فى اليوم الأول من هذه المناسبة الدينية السنوية اليهودية.

وبالتصفيق والرقص اختتمت مراسم الزيارة وأخرجت "المنارة"وهى مصباح كبير مصنوع من الفضة ومثبت فوق عربة ذات عجلات، إلى الباب الخارجى للكنيس تحت رقابة أمنية مشددة.



اليهود في تونس



اليهود في جربا