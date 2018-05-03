video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. اختتام الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودى فى جربة التونسية

الخميس، 03 مايو 2018 09:07 م
صور.. اختتام الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودى فى جربة التونسية اليهود في تونس


(أ ف ب)
إضافة تعليق

شارك المئات الخميس فى اليوم الثانى والختامى للزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودى فى جزيرة جربة التونسية (جنوب شرق) دون حوادث وبمواكبة حماية امنية مشددة.

وخلال يومى الأربعاء والخميس، أقام الزوار الصلوات وغنوا وأشعلوا الشموع ووضعوا البيض الذى كتبوا عليه أمانيهم داخل قبو فى اقدم معبد فى أفريقيا بالجزيرة.

وكشف مسؤول أمنى عن أن حوالى 3 آلاف شخص شاركوا فى اليوم الأول من هذه المناسبة الدينية السنوية اليهودية.

وبالتصفيق والرقص اختتمت مراسم الزيارة وأخرجت "المنارة"وهى مصباح كبير مصنوع من الفضة ومثبت فوق عربة ذات عجلات، إلى الباب الخارجى للكنيس تحت رقابة أمنية مشددة.

اليهود في تونس
اليهود في تونس

 

اليهود في جربا
اليهود في جربا

 

زيارة اليهود في المعبد التونسي
زيارة اليهود في المعبد التونسي

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

48 عرضًا مسرحيًا فى الدورة الأولى للمهرجان الدولى للمنودراما بقرطاج

حضور كبير فى انطلاق فعاليات ملتقى تونس للرواية العربية الأول

اليهود في تونس

تونس

اليهود العيد اليهودي

اخبار تونس

جربة

المعبد الغربية




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة