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صرف وجبة غذائية لأطفال حضانات "التضامن" ببورسعيد

الخميس، 03 مايو 2018 03:44 م
صرف وجبة غذائية لأطفال حضانات "التضامن" ببورسعيد جانب من الاجتماع


بورسعيد – محمد فرج
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قرر  اللواء عادل الغضبان  محافظ بورسعيد ، صرف وجبة غذائية خفيفية لأطفال الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى، على أن تتضمن الوجبة معلبات من الألبان والعصائر لتوفير الرعاية الصحية .

 جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مسئولى مديريات التضامن والتربية والتعليم والجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة وإدارة المتابعة .

وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية، أن هذا القرار يأتى فى إطار الرعاية التى  يجب أن يتم توفيرها لأطفال هذة الحضانات حفاظا على الصحة العامة .

 

 

 


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