صرف وجبة غذائية لأطفال حضانات "التضامن" ببورسعيد

صرف وجبة غذائية لأطفال حضانات "التضامن" ببورسعيدالخميس، 03 مايو 2018 03:44 م
جانب من الاجتماع
إضافة تعليق
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، صرف وجبة غذائية خفيفية لأطفال الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى، على أن تتضمن الوجبة معلبات من الألبان والعصائر لتوفير الرعاية الصحية .
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مسئولى مديريات التضامن والتربية والتعليم والجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة وإدارة المتابعة .
وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية، أن هذا القرار يأتى فى إطار الرعاية التى يجب أن يتم توفيرها لأطفال هذة الحضانات حفاظا على الصحة العامة .
إضافة تعليق
10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية
محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة