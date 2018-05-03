صرف وجبة غذائية لأطفال حضانات "التضامن" ببورسعيد

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مسئولى مديريات التضامن والتربية والتعليم والجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة وإدارة المتابعة .

وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية، أن هذا القرار يأتى فى إطار الرعاية التى يجب أن يتم توفيرها لأطفال هذة الحضانات حفاظا على الصحة العامة .