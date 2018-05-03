video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة أرمنت بالأقصر يعلن إزالة قاعة أفراح فى المهد بدون ترخيص

الخميس، 03 مايو 2018 10:44 ص
رئيس مدينة أرمنت بالأقصر يعلن إزالة قاعة أفراح فى المهد بدون ترخيص حملة إزالة - أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، عن إزالة قاعة أفراح فى المهد فى أرمنت الحيط بجوار كوبرى العامرى، وتم التحفظ على جميع الأدوات المستخدمة فى بناء القاعة بالوحدة المحلية بالمركز.
 
وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت – في بيان صحفي - أنه تلقى بلاغا من مدير إدارة المرافق بالمدينة ببناء قاعة أفراح بدون ترخيص بمواد بناء مخالفة ومصممة على جمالونات، وعلى الفور تم تحرك الأفراد والمعدات لإزالة القاعة.
 
وأسفرت الحملة عن التحفظ عن: 77 لوح صاج و6 أعمدة و12 عارضة جمالون، و3 شداد جمالون، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة والمخالفين.
 
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، بتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد لأى مخالفة على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو المخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مياه الأقصر" توصل الخدمة لمدرسة نجع العمدة الجديدة فى الطود

الاقصر

اخبار الاقصر

مدينة ارمنت

اخبار مصر

ازالة قاعة افراخ مخالفة

اخبار المحافظات

ارمنت الحيط




لا تفوتك
آبى أحمد يؤكد التزام أثيوبيا بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه النيل

آبى أحمد يؤكد التزام أثيوبيا بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه النيل

كل ما تريد معرفته عن قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها العادلى

كل ما تريد معرفته عن قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها العادلى

«الخليفة حى».. اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته فى يوليو الماضى.. مخابرات بغداد تنجح فى اعتقال الإرهابى فى الأراضى التركية.. وأجهزة الأمن تتحرك لتأمين الانتخابات التشريعية فى البلاد

«الخليفة حى».. اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته فى يوليو الماضى.. مخابرات بغداد تنجح فى اعتقال الإرهابى فى الأراضى التركية.. وأجهزة الأمن تتحرك لتأمين الانتخابات التشريعية فى البلاد

5 لاعبين ينتظر كوبر تألقهم فى شهر مايو استعداداً لمونديال روسيا.. تألق كهربا و رمضان صبحي.. عودة إكرامى لحراسة مرمى الأهلى.. تأثر مستوى عبدالله السعيد بالدورى الفنلدى.. فك نحس الهجوم بتألق الغزال و مروان

5 لاعبين ينتظر كوبر تألقهم فى شهر مايو استعداداً لمونديال روسيا.. تألق كهربا و رمضان صبحي.. عودة إكرامى لحراسة مرمى الأهلى.. تأثر مستوى عبدالله السعيد بالدورى الفنلدى.. فك نحس الهجوم بتألق الغزال و مروان

الأهلى يفقد وليد أزارو أمام كمبالا سيتى الأوغندى والمصرى البورسعيدى

الأهلى يفقد وليد أزارو أمام كمبالا سيتى الأوغندى والمصرى البورسعيدى

محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام الكويت بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا

محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام الكويت بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة