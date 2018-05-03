رئيس مدينة أرمنت بالأقصر يعلن إزالة قاعة أفراح فى المهد بدون ترخيص

رئيس مدينة أرمنت بالأقصر يعلن إزالة قاعة أفراح فى المهد بدون ترخيصالخميس، 03 مايو 2018 10:44 ص
حملة إزالة - أرشيفية
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أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، عن إزالة قاعة أفراح فى المهد فى أرمنت الحيط بجوار كوبرى العامرى، وتم التحفظ على جميع الأدوات المستخدمة فى بناء القاعة بالوحدة المحلية بالمركز.
وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت – في بيان صحفي - أنه تلقى بلاغا من مدير إدارة المرافق بالمدينة ببناء قاعة أفراح بدون ترخيص بمواد بناء مخالفة ومصممة على جمالونات، وعلى الفور تم تحرك الأفراد والمعدات لإزالة القاعة.
وأسفرت الحملة عن التحفظ عن: 77 لوح صاج و6 أعمدة و12 عارضة جمالون، و3 شداد جمالون، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة والمخالفين.
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، بتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد لأى مخالفة على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو المخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
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