رئيس جامعة المنوفية يتفقد أحدث المستجدات لمبانى التربية للطفولة المبكرة







المنوفية - محمود شاكر

تفقد اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية أحدث المستجدات لمبانى ومنشأت وقاعات كلية التربية للطفولة المبكرة والتى تبدأ فيها الدراسة العام القادم 2018/2019.

كما قام الدكتور معوض خلال الجولة التفقدية بحضور جزء من محاضرة للفرقة الأولى شعبة التعليم الأساسى عن مادة "حقوق الإنسان ومكافحة الفساد" والتى حاضر فيها الدكتور جمال الدهشان عميد الكلية.

ووجه كلمة لطلاب وطالبات الكلية أكد فيها أن من أخطر مشاكل الفساد فى المجتمع هو ظاهرة الغش فى الامتحانات بالنسبة لطلاب الجامعة وأنة لا يليق بطالب كلية التربية أن يرتكب هذة الجريمة لكونها تتنافى مع أهم صفة فى طالب التربية وهى الخلق الرفيع الذى يعد سمة هامة من سمات طلاب كلية التربية فهو قدوة لطلابة فى المستقبل ومن الضرورى أن يكون طلاب وطالبات كلية التربية أشد الطلاب التزاما بهذه السمة.