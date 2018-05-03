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رئيس جامعة المنوفية فى زيارة تفقدية لكلية التربية

الخميس، 03 مايو 2018 05:45 م
رئيس جامعة المنوفية فى زيارة تفقدية لكلية التربية رئيس الجامعة اثناء تفقد كلية التربية


المنوفية - محمود شاكر
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أجرى الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية جولة تفقدية لكلية التربية قام خلالها بمشاركة عميد الكلية الدكتور جمال الدهشان أثناء إلقائه محاضرة عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بمداخلة مع الطلاب.

 

أكد رئيس الجامعة على أهمية مادة حقوق الإنسان التى يدرسونها وشدد على مساوئ الفساد فى المجتمع وأخطرها ظاهرة الغش فى الامتحانات بالنسبة لطلاب الجامعة وأنة لا يليق بطالب كلية التربية أن يرتكب هذه الجريمة لكونها تتنافى مع أهم صفة فى طالب التربية وهى الخلق الرفيع الذى يعد سمة هامة من سمات طلاب كلية التربية فهو قدوة لطلابه فى المستقبل ومن الضرورى أن يكون طلبة وطالبات كلية التربية أشد الطلاب التزاما بهذه السمة.

 

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية التركيز الفترة القادمة على الإمتحانات التى أوشكت على البدء والتى تعتبر حصاد عام من الجهد والمثابرة.

 

وتفقد رئيس الجامعة الموقع العام للكلية ومبنى كلية التربية للطفولة المبكرة بحضور مدير الشئون الهندسية بالجامعة وامين عام الجامعة المساعد لمتابعة ما يتم تنفيذه وتفقد مكان الحضانة والمسرح وسؤال المهندس المسئول عن ماتم الإنتهاء منه والتأكيد على إستلام المبنى جاهز بجميع التشطيبات قبل بداية العام الدراسى القادم لبدء الدراسة بالكلية.


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