رئيس البرلمان العراقى يدعو للإفراج عن وزير الدفاع فى عهد صدام حسين







بغداد (أ ف ب)

أعلن رئيس البرلمان العراقى المنتهية ولايته سليم الجبورى الخميس، أنه سيلتمس من السلطات التنفيذية والقضائية العراقية الإفراج عن وزير الدفاع السابق فى عهد صدام حسين، سلطان هاشم أحمد، لتدهور حالته الصحية.

ودعا الجبورى فى رسالة وجهها إلى رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا إلى "إصدار عفو خاص عن السيد سلطان هاشم أحمد (74 عاما) وزير الدفاع العراقى الأسبق بعد تدهور حالته الصحية فى سجنه".

وأضاف الجبورى أنه مع دخول البلاد فى مرحلة ما قبل الانتخابات "تلقينا مناشدة من عائلته مشفوعة برجاء من نخب موصلية مرموقة كمبادرة إيجابية تتلاءم مع أهمية وفضيلة شهر رمضان المبارك"، معربا عن أمله فى "أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار وضمن حسابات المصلحة العامة".