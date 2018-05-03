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الخميس، 03 مايو 2018 03:58 م
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خروج 16 حافلة تقل مسلحين وعائلاتهم من ببيلا ويلدا وبيت سحم جنوب دمشق

الخميس، 03 مايو 2018 02:28 م
خروج 16 حافلة تقل مسلحين وعائلاتهم من ببيلا ويلدا وبيت سحم جنوب دمشق خروج مسلحين على متن حافلات فى سوريا


وكالات الأنباء
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أفادت وكالة "سانا" عن بدء خروج 16 حافلة تقل المئات من الإرهابيين مع عائلاتم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى نقطة التجميع على أطراف بلدة بيت سحم تمهيدا لنقلهم فى وقت لاحق إلى الشمال السورى.

أكدت وكالة "سانا" إخراج 16 حافلة تقل أعداداً من "الإرهابيين مع عائلاتهم من بلدات يلدا وبيت سحم وببيلا إلى نقطة التجميع على أطراف بلدة بيت سحم تمهيداً لنقلهم فى وقت لاحق إلى الشمال السورى".

وبدأت صباح اليوم إجراءات تنفيذ بنود الاتفاق القاضى بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى الشمال السورى فى إطار العملية الرامية إلى إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية فى جنوب مدينة دمشق وصولا إلى إعلان الغوطة الغربية خالية من الإرهاب.

وكانت "سانا" أفادت اليوم بأن عددا من الحافلات دخلت صباح اليوم إلى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم للبدء بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم إلى الشمال السورى.

ولفتت إلى أنه من المتوقع خروج نحو 5000 من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم تنفيذا للاتفاق الذى تم التوصل إليه يوم الأحد الماضى والذى يقضى بإخراج المجموعات الإرهابية المنتشرة فى البلدات الثلاث.


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