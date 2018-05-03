جامعة أسيوط تقدم 7 إصدارات للتعريف ببرامج وخدمات الدراسات العليا







أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط عن إصدار القطاع لسبعة كتب كدليل استرشادي للتعريف ببرامج وخدمات الدراسات العليا بمختلف الكليات وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والتي تمثل قاعدة بيانات للقطاع وهى الأولى من نوعها فى تاريخ الجامعة .

وهو ما يأتي فى إطار حرص القطاع على تطوير ما يقدمه من خدمات علمية وبحثية يهدف إلى إثراء الحركة البحثية وتعظيم الاستفادة بها فى كافة المجالات التي تلبى احتياجات الدولة وتعمل على حل مشاكله .

وأوضح الدكتور الجمال، في تصريحات صحفية، أن تلك الإصدارات تشمل دليل برامج الدراسات العليا، ودليل القوانين والقدرات المنظمة للدراسات العليا، ودليل القوانين والقرارات المنظمة للبعثات والأجازات ودليل قواعد وبيانات الدراسات العليا والعلاقات الثقافية، دليل الجهات المانحة، ودليل الوحدات ذات الطابع الخاص، إلى جانب الخطة البحثية لجامعة أسيوط .

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط على أهمية تلك الإصدارات والتي تقدم احدث وأوسع قاعدة بيانات متخصصة فى هذا المجال والتي كان قد بدأ فى إرساء قواعدها الدكتور الراحل محمد رجب بيومي نائب رئيس الجامعة الأسبق، مشيراً إلى أن تلك الإصدارات تقدم خدمة تعريفية مفصلة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة وكذلك للباحثين الراغبين فى الالتحاق بأي من برامج الدراسات العليا من الوافدين بالدول العربية الشقيقة حيث يتم توفير تلك الإصدارات داخل كليات الجامعة وفى مختلف الجامعات المصرية إلى جانب نشرها إلكترونياَ على موقع الجامعة للراغبين فى الاضطلاع عليها من خارج مصر.