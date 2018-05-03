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توريد 98 ألفا و888 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

الخميس، 03 مايو 2018 10:37 م
توريد 98 ألفا و888 طن قمح للشون والصوامع بالغربية شونه قمح -ارشيفية


الغربية - مصطفى عادل
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صرح  على البيومى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، لـ"اليوم السابع" بأنه تم توريد حتى اليوم الخميس  لـ25 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى محافظة الغربية  98 ألفًا و888 طن قمح بالمقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي والذي تم فيه  توريد 35 ألفا و351 طن.

 وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن ما تم حصاده حتى الآن 105 آلاف فدان من إجمالى 134 ألفًا و963 فدانًا منزرعة بالقمح هذا العام.

وفى ذات السياق أكد وكيل وزارة الزراعة أن المديرية مستمرة فى شن حملات لإزالة مشاتل الأرز المخالفة، لافتًا إلى أنه تم إزالة 200 مشتل مخالف حتى الآن على مستوى المحافظة، وتوقيع غرامات على المزارعين المخالفين.

 

 

 

 


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