توريد 98 ألفا و888 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

توريد 98 ألفا و888 طن قمح للشون والصوامع بالغربيةالخميس، 03 مايو 2018 10:37 م
شونه قمح -ارشيفية
إضافة تعليق
صرح على البيومى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، لـ"اليوم السابع" بأنه تم توريد حتى اليوم الخميس لـ25 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى محافظة الغربية 98 ألفًا و888 طن قمح بالمقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي والذي تم فيه توريد 35 ألفا و351 طن.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن ما تم حصاده حتى الآن 105 آلاف فدان من إجمالى 134 ألفًا و963 فدانًا منزرعة بالقمح هذا العام.
وفى ذات السياق أكد وكيل وزارة الزراعة أن المديرية مستمرة فى شن حملات لإزالة مشاتل الأرز المخالفة، لافتًا إلى أنه تم إزالة 200 مشتل مخالف حتى الآن على مستوى المحافظة، وتوقيع غرامات على المزارعين المخالفين.
إضافة تعليق
10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية
محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة