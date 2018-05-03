توريد 136.501 ألف طن قمح حتى الآن بشون وصوامع الدقهلية







الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، توريد 136.501 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح حتى الان للشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح من المزارعين والموردين التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعى المصرى والمصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين بأنحاء المحافظة.

وأكد المحافظ، فى بيان له اليوم، أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافه المواقع والإبلاغ الفورى عن ايه معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفه العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بإشراف المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد للمحافظة، وعضويه كافه الاجهزة التنفيذية المختصة.

وأشار الشعراوي، لوجود لجان متابعه ميدانيه من الوحدات المحلية والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقاريرها أولا بأول لغرفة العمليات الرئيسية لسرعه التجاوب الفورى مع ايه أحداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات الفورية للتيسير على الموردين، مؤكداً على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح باعتبار قضيه القمح قضيه قومية.