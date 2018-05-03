video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 136.501 ألف طن قمح حتى الآن بشون وصوامع الدقهلية

الخميس، 03 مايو 2018 01:56 م
توريد 136.501 ألف طن قمح حتى الآن بشون وصوامع الدقهلية توريد قمح - ارشيفية


الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، توريد 136.501 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح حتى الان للشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح من المزارعين والموردين التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعى المصرى والمصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين بأنحاء المحافظة.

وأكد المحافظ، فى بيان له اليوم، أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافه المواقع والإبلاغ الفورى عن ايه معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفه العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بإشراف المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد للمحافظة، وعضويه كافه الاجهزة التنفيذية المختصة.

وأشار الشعراوي، لوجود لجان متابعه ميدانيه من الوحدات المحلية والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقاريرها أولا بأول لغرفة العمليات الرئيسية لسرعه التجاوب الفورى مع ايه أحداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات الفورية للتيسير على الموردين، مؤكداً على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح باعتبار قضيه القمح قضيه قومية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فعاليات اليوم.. الكشف عن الثورات وانطلاق مؤتمر الدقهلية الأدبى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ الدقهليه

اخبار الدقهليه

توريد قمح




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة