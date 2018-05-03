تفاصيل تعطل أجهزة إشعة إكس راى بميناء دمياط.. ومصدر بالجمارك: لم تعمل بكفاءة







دمياط - عبده عبد البارى

تشهد أروقة ميناء دمياط أزمة كبيرة بسبب نقص وتعطل أجهزة إكس راى ولجوء مفتشى جمارك دمياط للتفتيش اليدوى.

وأكد مصدر بجمارك دمياط أن مصلحة الجمارك المصرية قامت بشراء شحنة من أجهزة الكشف بالأشعة إكس راى عام 2002، كما قامت بشراء أجهزة أخرى عام 2015، إلا أنها لم تعمل بكفاءة، فضلا عن عدم جدواها لأنها تعمل بإلاشعة النافذة ولا تعمل بخاصية الأشعة المرتدة وهو ما يقلل كفاءتها.

وأكد المصدر أن الأجهزة التى تم شراؤها بقيمة 60 مليون دولار، مازالت تحت التشغيل التجريبى وتم التعاقد عليها بالأمر المباشر من إحدى الشركات الأمريكية بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 فى شأن المناقصات والمزايدات.

من جانبه قال السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، أن هناك جهازا واحدا ويعمل بجمارك دمياط وسنتسلم جهازين آخرين تم شراؤهما من قبل مصلحة الجمارك العامة ووزارة المالية.

وفى سياق متصل تقدمت النائبة إيفيلين متى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط بطلب إحاطة لوزير المالية بسبب مخالفة شراء تلك الأجهزة فضلا عن عدم كفاءتها واستمرار أعمال التفتيش بالجمارك بنظام الكشف اليدوى على البضائع الواردة أو الصادرة.

وكشفت النائبة فى طلبها عن عقد الشركة الأمريكية التى اتفقت معها وزارة المالية المصرية لتوريد أجهزة الفحص بالأشعة والذى كشف عن أن العقد احتكارى حيث ينص على أن يسرى الاتفاق اعتبارا من قبول النظام فى الموقع ولغير أجل محدد، مادامت وزارة المالية تقوم بتشغيل النظام إلا فى حالة إفلاس الشركة أو الإخلال بشرط أساسى فى شروط التعاقد.

وأكدت النائبة لـ"اليوم السابع"، أن جمارك الموانئ المصرية يوجد بها 34 جهاز فحص بالأشعة إكس راى، للكشف عن البضائع الصادرة والواردة، إلا أن اغلبها معطلة بميناء دمياط.

وحذرت النائبة من عمليات تهريب قد تحدث سواءا بتهريب الأثار إلى الخارج أو بدخول مواد مخدرة وأسلحة إلى داخل البلاد جراء تعطل تلك الاجهزة.

وشددت النائبة أنه من المفترض عندما تتعطل الاجهزة أن يتم إصلاحها،و كشفت أن هناك أجهزة معطلة على الرغم من أنها حديثة ولم تعمل ولم يتم استخدامها وإدخالها فى الخدمة، مما يعنى أنها عديمة الفائدة.

وكشفت النائبة أن وزارة المالية قامت بالتعاقد على 100 جهاز آخر متعدد الاستخدام، للأشخاص والحاويات والبضائع من نفس الشركة الأمريكية ذات الشبه، منذ شهر فبراير 2018.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد تعاقدت مع شركة فالكون للأنظمة الأمنية على توريد المرحلة الأولى من الاحتياجات المستقبلية من أجهزة الفحص بالأشعة إكس راى للمطارات والموانئ بمعدل 166 جهاز على مرحلتين بصفقة تجاوزت 60 مليون دولار بما يوازى مليار جنيه مصرى.

وتم الاتفاق على تركيب 100 جهاز فى المرحلة الأولى و66 جهاز فى المرحلة الثانية والتى من المقرر أن تغطى معظم المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية.

كما تم التشغيل التجريبى والفعلى لـ 87 جهاز فحص بالأشعة بالمطارات والموانئ لحين الاستلام النهائى المتوقع فى النصف الأول من عام 2018.







