بدء تسليم عقود تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة بالمنيا







فريق المحافظات

بدأ اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الخميس، توقيع عقود تقنيين أراضي أملاك الدولة لـ 20 من المواطنين والشركات لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتي تقع داخل نطاق المحافظة بالظهير الصحراوي الغربي ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية الى محافظة المنيا ، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.