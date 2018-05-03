"الهجرة": اليونانيون اختاروا أماكن طفولتهم لزيارتها فى أسبوع "العودة للجذور"







الإسكندرية-هناء أبو العز

قال اللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن زيارة الوفد اليوناني والقبرصى، لمصر ضمن إطار أسبوع العودة للجذور، أعادت ذكريات الطفولة وحب اليونانين لمصر باعتبارها بلدهم الثانى.

وأكد طه، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن 130 شخصا شاركوا فى المبادرة وأتوا إلى مصر، واختارو الأماكن التى زاروها وعاشوا فيها طفولتهم، منها مدارسهم والنوادى والمناطق التى ولدوا بها.

وأشار طه إلى زيارة الوفد على مدار 4 أيام ، لكل الأماكن اليونانية فى الإسكندرية والتى لها علاقة بهم، منها المسرح اليوناني، والمتحف اليونانى والقاعدة البحرية، ومكتبة الإسكندرية، وسيقومون غدا بالسفر إلى القاهرة لزيارة الأهرام ، ثم شرم الشيخ بدءا من السبت.

وأكد طه أن كل وزارات الدولة بقطاعات السياحة والثقافة وغيرها، تساعد وزارة الهجرة فى هذا الحدث لأنه دولى، من أجل ايصال رسالة للعالم بأن مصر آمنة.