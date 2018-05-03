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المعهد السويدى ينظم مؤتمرا حول المرأة والسلام والأمن 5 مايو المقبل

الخميس، 03 مايو 2018 08:00 ص
المعهد السويدى ينظم مؤتمرا حول المرأة والسلام والأمن 5 مايو المقبل المعهد السويدى - صورة أرشيفية


الإسكندرية-هناء أبو العز
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يعقد المعهد السويدى بالإسكندرية، بالتعاون مع operation 1325 Stockholm ، مؤتمراً حول "المرأة والسلام والأمن".
 
يشارك فى المؤتمر 25 سيدة من 10 دول (ليبيا والعراق وتونس والأردن ولبنان وفلسطين واليمن وسوريا ومصر والسويد). يمثل المشاركون مجموعة من القيادات الشابة، والخبراء الذين يمكن أن يكونوا نموذج للمشاركين الأصغر سنا. تهدف التجربة إلى تمكين المزيد من النساء، وخاصة الشابات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من المشاركة النشطة فى الوساطة فى أعمال السلام والأمن.

يعقد المؤتمر فى 5-6 مايو 2018 الجارى فى مقر المعهد السويدى بالإسكندرية وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر ما يلى: ورش عمل لتبادل الخبرات من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، محاضرة عن "دمج المرأة فى الوساطة" ، "أدوات تمكين المرأة للعمل فى مجال السلام والأمن". كما يتضمن البرنامج تدريب على إعادة قراءة الدستور يقوم به متخصصون قانونيين، وأكاديميين، وقادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدنى.
 
 
 
 

 


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