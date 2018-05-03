"الفرنسية": قوات أمريكية خاصة ساعدت السعوديين ضد المتمردين اليمنيين

"الفرنسية": قوات أمريكية خاصة ساعدت السعوديين ضد المتمردين اليمنيينالخميس، 03 مايو 2018 07:48 م
قوات أمريكية - أرشيفية
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الخميس، أن وحدة من القوات الخاصة الأمريكية انتشرت نهاية 2017 على الحدود السعودية مع اليمن لمساعدة الرياض فى تدمير مخابئ الصواريخ التى يملكها المتمردون الحوثيون.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين أوروبيين قولهم أن القوات الخاصة الأمريكية وصلت فى ديسمبر الفائت إلى السعودية.
وبحسب الصحيفة لا دليل على ـن الجنود الأمريكيين عبروا الحدود لدخول الأراضى اليمنية.
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