الجامعة العربية ووفد إسبانى يبحثان سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى

الجامعة العربية ووفد إسبانى يبحثان سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبىالخميس، 03 مايو 2018 03:03 م
الجامعة العربية - صورة أرشيفية
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زار وفد من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية الإسبانية، برئاسة سفير مملكة إسبانيا لدى مصر ارتورو افيللو، مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشئون الخارجية والتعاون للمملكة الإسبانية عام 2014.
وأكدت الجامعة العربية، أن الأمانة العامة (إدارة أوروبا والتعاون العربى الأوروبى) أعدت برنامجا تعريفيا للوفد الإسبانى تضمن تزويد الوفد بنبذه عن هيكل الأمانة العامة وآلياتها المختلفة وعملية صنع القرار فيها.
كما قام المختصون فى الأمانة العامة باستعراض مواقف الجامعة العربية حيال الأزمات والقضايا الإقليمية، بما فى ذلك القضية الفلسطينية وليبيا وسوريا والسودان والقرن الأفريقى، بالإضافة إلى التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى ودور الجامعة العربية فى مجال حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات والإنذار المبكر والاستجابة للأزمات.
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