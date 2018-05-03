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الجامعة العربية تبحث سبل المنافسة مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الطيران المدنى

الخميس، 03 مايو 2018 01:02 م
الجامعة العربية تبحث سبل المنافسة مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الطيران المدنى الجامعة العربية - صورة أرشيفية


كتب مصطفى عنبر
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عقد اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثالث الخاص ببحث التعامل مع الاتحاد الأوروبى حول المنافسة فى مجال الطيران المدنى، بمشاركة ممثلى الدول العربية.
 
ناقش الاجتماع مقترح المفوضية الأوروبية لتعديل القانون الأوروبى 2004/868 حول حماية المنافسة فى النقل الجوى، وذلك فى ضوء احتجاجات شركات الطيران الأوروبية بدعوى المعاملة التفضيلية التى تقدمها بعض الحكومات إلى شركات الطيران الوطنية لديها، مما يؤدى إلى إحداث تأثير سلبى على المنافسك فى النقل الجوى.
 
وكان الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط قد وجه بعقد الاجتماعين الأول والثانى لفريق العمل مفتوح العضوية والمشكل من رؤساء سلطات الطيران المدنى العربى وممثلين عن الهيئة العربية للطيران المدنى والاتحاد العربى للنقل الجوى والبرلمان العربى، إضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.

 


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