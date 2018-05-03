البنك الأوروبى يستثمر 2.6 مليار يورو فى الأردن خلال السنوات المقبلة

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أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية اعتزامه وشركائه توقيع اتفاقيات استثمار مع الأردن بقيمة 2.6 مليار يورو للسنوات المقبلة، يساهم البنك بمليار يورو منها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك لمديرة مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية هايكه هارمجارت، اليوم الخميس، فى عمان، مع وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى المهندس عماد فاخورى، للإعلان عن فعاليات الاجتماع السنوى ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى يستضيفه الأردن خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الحالى، برعاية العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني.

وقالت هارمجارت إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية سيكون شريكاً داعماً بقوة للأردن وسيوقع عددا من اتفاقيات الاستثمار، ووضع خارطة طريق للاستثمار تشمل مشاريع جديدة قيد التحضير فى قطاع الطاقة والبنية التحتية بقيمة إجمالية تبلغ 6ر2 مليار يورو مع استثمارات من البنك بقيمة مليار يورو.



وأشارت هارمجارت إلى أن عمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مع الأردن قصة نجاح كبيرة، حيث استثمر البنك مليار يورو فى 40 مشروعاً تقريباً خلال ست سنوات فقط، وهى بداية سريعة جداً. كما دعم البنك 200 من الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة بتقديم خدمات استشارية لها.



وأضافت أن الأردن اصبح أيضاً مركزاً رئيسياً لتوسع البنك فى منطقة شرق المتوسط، حيث بدأ استثماراته فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى شهر مايو، وفى لبنان فى شهر سبتمبر 2017، لافتة إلى أن قصة النجاح هذه تتوج الآن باستضافة الأردن أول اجتماع سنوى للبنك فى منطقة جنوب وشرق المتوسط.



من جانبه، قال فاخورى إن التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يمثل شراكة حقيقية وقصة نجاح انعكست على حجم المحفظة الاستثمارية للبنك فى الأردن التى بلغت مليار دولار يستحوذ القطاع الخاص على 88% منها فضلا عن دعم عمليات تسهيل التجارة من خلال البنوك الأردنية.



وأضاف أن الاجتماع الذى يعقد تحت عنوان (تنشيط الاقتصاد) فى مركز الحسين للمؤتمرات فى منطقة البحر الميت بالأردن، كإحدى دول منطقة عمليات البنك لدول جنوب المتوسط وشرقه وأول دولة عربية يعقد فيها الاجتماع، يتيح الفرصة لمناقشة التحديات العالمية، بما فى ذلك دعم النمو الاقتصادى ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز بيئة الأعمال فى المناطق التى يستثمر فيها البنك.



وأوضح أن الاجتماع يشتمل على جلسة ستعقد برعاية الملكة رانيا العبدالله حول (مستقبل العمل: مواجهة تحديات الوظائف ومهارات المستقبل)، كما سيعقد مجلس المحافظين اجتماعا برئاسته بوصفه محافظ الأردن فى البنك.



كما تشتمل فعاليات الاجتماع على جلسة (حشد الاستثمار فى البنية التحتية) التى جاءت بناءً على طلب الأردن، وجلسة حول مبادرة الحزام والطريق وماذا تعنى للاقتصادات التى يستثمر فيها البنك، بالإضافة إلى جلسة تعزيز اهتمام المستثمرين فى سوق راس المال فى الأردن.



واستثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه عام 1991 حوالى 5ر119 مليار يورو فى أكثر من 5000 مشروع فى بلدان عدة منها الأردن.