الأحد.. مؤسسات الإعلام العربية تبحث سبل التصدى للقرار الأمريكى بشأن القدس







كتب مصطفى عنبر

ينظم قطاع الإعلام والاتصال، الأحد المقبل (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) مائدة مستديرة للمنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، ذات صفة مراقب بمجلس وزراء الإعلام العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.

وأكد المستشار فوزى الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب فى تصريح صحفى، اليوم الخميس، أن هذا الاجتماع يأتى تماشيا مع رؤية قطاع الإعلام والاتصال فى تعزيز دور المنظمات والاتحادات الإعلامية العربية الدائمة الحضور بأعمال اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بصفة مراقب، والتباحث معها حول أطر التعاون والعمل مع قطاع الإعلام والاتصال.

وقال "الغويل" إن الاجتماع سيناقش "الحملة الإعلامية الخاصة بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، التى أعدها قطاع الإعلام والاتصال وأقرتها القمة العربية الأخيرة فى الظهران بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكى الأحادى باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل للاستراتيجية الإعلامية العربية 2017- 2021.

وأضاف أن الاجتماع يمثل بداية لسلسلة من الاجتماعات تشهدها الجامعة العربية الأسبوع المقبل حيث ستعقد اللجنة الدائمة للإعلام العربى أعمال دورتها الحادية والتسعين يوم الاثنين المقبل وذلك لمناقشة مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته التاسعة برئاسة المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء المقبل على أن تختتم سلسلة الاجتماع بعقد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب يوم الأربعاء المقبل برئاسة الجزائر.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذى يضم كافة المنظمات والاتحادات الإعلامية العربية الحاصلة على صفة مراقب بمجلس وزراء الإعلام العرب، وقطاع الإعلام والاتصال، لافتا إلى أنه سيتم رفع التوصيات التى ستصدر عن الاجتماع إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربى لمراجعتها ورفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب من أجل اعتمادها.