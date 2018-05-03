اضبط مخالفة.. كابل كهرباء يثير الرعب بين أهالى قرية بالمنوفية.. صور

اضبط مخالفة.. كابل كهرباء يثير الرعب بين أهالى قرية بالمنوفية.. صورالخميس، 03 مايو 2018 02:47 ص
كابل كهرباء
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سيطرت حلة من الغضب العارم بين أهالى قرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب رؤيتهم لكابل كهرباء يتم مدة بطريق الجمعية الشرعية المزلقان ويمر بشارع المدرسة الإعدادية القديمة داخل القرية دون أى مواصفات أو معايير الأمر الذى ينذر بكارثة بينهم، مطالبين بضرورة العمل على الحل.
وأكد إسلام الشاعر أحد الشباب بالقرية أن ما يحدث هو أمر لا ينبغى الصمت عليه، ولابد من الوقوف على هذا الأمر، وخاصة أنه يتم دفن هذا الكابل دون أن يكون هناك أى مواصفات لدفنه، ودون وجود أى رمال من المفترض أن تتواجد تحته قبل الدفن، بالإضافة إلى أنه يتم دفنه على أى شىء من مواسير مياه وغيرها، الأمر الذى ينذر بحدوث كوارث بالقرية.
وطالب الشاعر بأن يتم التحقيق فى الأمر كاملا وإيقاف الأعمال، مؤكدا أنه توجه بعدة أسئلة للمقاول الذى يقوم بالعمل، لكنه لم يجد أى ردود ولم يجد إلا السخرية منه على سؤاله له.
من جانبة أكد نادر عامر رئيس الوحدة المحلية بسمادون، أن الأمر عبارة عن إحلال وتجديد لكابل جهد متوسط من 150 فولت إلى 300 فولت، وأن العمل دون أن يتم إخطار الوحدة المحلية بذلك، لافتا إلى أنه تم عمل محضر إيقاف أعمال ووقف المقاول عن العمل لحين عمل محضر انضمامى وعمل الإجراءات اللازمة ومتابعة الدفن لهذا الكابل .
الكابل-اثناء-دفنه-بالقرية--(1)
الكابل-اثناء-دفنه-بالقرية--(2)
الكابل-اثناء-دفنه-بالقرية--(3)
الكابل-اثناء-دفنه-بالقرية--(4)
الكابل-اثناء-دفنه-بالقرية--(5)
الكابل-اثناء-دفنه-بالقرية--(6)
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