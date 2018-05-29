20 وصية من التعليم لرؤساء لجان الثانوية.. منع الغش وفتح المدرسة 8:15 صباحا

كتب محمود طه حسين

"اليوم السابع" يستعرض أبرز التعليمات الخاصة بالتصدى للغش ومواعيد فتح اللجان ومظاريف الأسئلة، بعدما ناقش الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة الاستعدادات النهائية التى تسبق عقد الامتحانات.

1ـ الوزارة لديها ثقة كبيرة فى المعلمين لاستكمال منظومة الامتحانات بنجاح.

2ــ ضرورة تهيئة الأجواء ومنح الطلاب البيئة الهادئة لتأدية الامتحانات.

3ـ ضرورة التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه.

4ـ وضع لافتة تنبيهية بكل لجنة توضح أن حيازة الموبايل حتى لو كان مغلق يعرض حائزه للمساءلة القانونية.

5ـ الشروع في طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان.

6ـ يفتح باب المدرسة لدخول الطلاب من الساعة الثامنة والربع صباحًا بدلًا من الثامنة وخمس وأربعون دقيقة.

7ـ تواجد الملاحظ داخل اللجنة قبل السماح للطلاب بالدخول حتى يتم الانتهاء من إجراء المسح الإلكترونى بواسطة العصا الإلكترونية.

8ـ التأكد من سلامة التليفون الأرضى لسهولة التواصل مع غرفة العمليات المركزية.

9ـ وضع نظام جديد لغلق صناديق كراسات أسئلة الامتحانات؛ لزيادة تأمين الأوراق من خلال غلقها بقفيز مرقم.

10ـ يوجد مع كل صندوق ظرف خاص به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق والرقم الخاص بفتحه.

11ـ يجب فتح الصندوق فى موعده.

12ـ توفير صندوق طوارئ فى حالة وجود عجز للصناديق.

13ـ عودة الصناديق الخاصة بكراسات امتحانات فى اليوم الأول لاستكمال عملية صندقة الكراسات لليوم التالى.

14ـ تسليم الملاحظين ظرف مغلق يفتح داخل اللجنة وبه عدد (20) كراسة امتحان ومحضر إثبات حالة مصاحبًا بكيفية توزيع كراسة الامتحان "النماذج الأربعة" على الطلاب.

15ـ قيام أحد الملاحظين باللجنة بمفرده بتوزيع الأسئلة.

16ـ تسليم الكراسات الزائدة مع محضر إثبات الحالة قبل انتهاء الامتحان بربع ساعة لمراقب أول الدور.

17ـ قيام مراقب الدور قبل انتهاء اليوم الأول بعمل إحصاء للجان الفرعية بعدد الطلاب الملتحقين بكل لغة بالنسبة للغة الثانية وفروعها والتربية الدينية.

18ـ وضع كشوف المناداة الخاصة بكل لجنة فرعية عند مدخلها.

19ـ يعقد رؤساء اللجان اجتماع مع المراقبين الأوائل والملاحظين السبت 2 يونيو المقبل للتأكيد على المهام والأدوار المنوطة بهم.

20ـ امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم الأحد المقبل 3 يوينو وتنتهى الأول من يوليو 2018.