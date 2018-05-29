وزير الكهرباء يستقبل وفدا من الوكالة الفرنسية للتنمية

كتبت رحمة رمضان

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الثلاثاء السيدة Stephanie LanFranchi مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمصر لدعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والوكالة.

أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين القطاع والوكالة الفرنسية للتنمية حيث تعد مشاركة الوكالة فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.

وأشادت Stephanie LanFranchi مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية بعمق العلاقات والشراكة القوية بين الوكالة والحكومة المصرية وخاصة قطاع الكهرباء.

كما أشادت بإنجازات القطاع وخاصة خلال الأربع سنوات الماضية فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادى.

وأعربت عن استعداد الوكالة لتقديم كل وسائل الدعم للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح .

واستعرض الدكتور شاكر استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال ،

وأضاف أن القطاع بصدد العمل لتفعيل نظام الـ Auctions فى مشروعات الطاقة المتجددة، للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى إستفادة ممكنة.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .

وأوضح الدكتور شاكر أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة، وما يتصل بهذه المنظومة من شبكات وتحكمات.

وأعربت مدير الوكالة عن اهتمام الوكالة للمساهمة الفعالة للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تدعيم شبكة التوزيع، والتوسع فى أليات مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى يقوم بتفيذها القطاع ، وتحسين كفاءة الطاقة .

وأكد شاكر أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.

وأكد الدكتور شاكرعلى استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.