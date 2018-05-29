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الثلاثاء، 29 مايو 2018 04:50 م
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وزير الداخلية البريطانى يتوجه إلى واشنطن فى زيارة تستغرق يومين

الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:40 م
وزير الداخلية البريطانى يتوجه إلى واشنطن فى زيارة تستغرق يومين وزير داخلية بريطانيا ساجد جاويد
لندن (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الداخلية ساجد جافيد، سيتوجه إلى واشنطن فى زيارة لمدة يومين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين هناك حول الإرهاب الدولى وعدد من الموضوعات الأخرى.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه من المتوقع أن يتحدث الوزير عن أهمية التعاون الأمريكى البريطانى المشترك لمعالجة القضايا الأمنية، مشيرة إلى أن تدعيم الدور القيادى الذى تلعبه الدولتان فى مواجهة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة، والتهديد الذى تمثله روسيا سيكون على رأس جدول الأعمال.

وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا فى الشهور الأخيرة فى أعقاب محاولة اغتيال العميل الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى شهر سبتمبر الماضي؛ حيث وجهت بريطانيا اتهامات مباشرة لروسيا بالوقوف خلف عملية تسميم سكريبال وهو الاتهام الذى تنفيه روسيا باستمرار.

ويحاول وزير الداخلية الجديد تنسيق نهج مشترك مع الولايات المتحدة لمواجهة التهديد الروسي،بالإضافة إلى إطلاع نظرائه فى الولايات المتحدة على استراتيجية الحكومة المحدثة لمكافحة الإرهاب، والمتوقع أن يتم نشرها الأسبوع المقبل.

 


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