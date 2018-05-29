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وزير التعليم: اختيار 1500 معلم للمدارس اليابانية 4 يونيو المقبل

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:18 ص
وزير التعليم: اختيار 1500 معلم للمدارس اليابانية 4 يونيو المقبل طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزاة سوف تعقد لقاءً لاختيار 1500 معلم فى المدارس المصرية اليابانية 4 يونيو المقبل كدفعة أولى على أن يتم تدريبهم، قائلا: بعد هذا التاريخ  بأسبوع سيتم فتح باب التقدم للطلاب.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات صحفية على هامش توقيع عقود إطلاق الفهرس للاستشهادات المرجعية ببنك المعرفة، أن التجهيزات للمدارس اليابانية تسير بشكل طبيعى.
 
الجدير بالذكر أن هناك 40 مدرسة يابانية تدخل الخدمة سبتمبر المقبل.
 
وعلى الجانب الآخر، أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة استعدت للثانوية العامة ولن يكون هناك مشاكل فى البوكليت أو الأسئلة.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Hosny Saleh

وبعدين

يعني يابانية و ثانوية عامة تراكمية هو احنا حقل تجارب ماكانت الحياة ماشية زي الفل لغاية د / مصطفي كمال حلمي واللي اتخرج أيامه علماء ونابغين وبعدها جه المؤسوف عليه فتحي سرور وزير التعليم وقعد يفتي برضه تطور وتحضر لغاية ماخربها . المضحك أنه كان مكروه جدا من الطلبة واولياء الأمور فجأة جابه مبارك لرئاسة مجلس الشعب . زي ماجاب نظيف رئيس وزراء بعد ماكان وزير اتصالات وعمل فاتورة التليفون كل ثلاثة أشهر بعد ماكانت سنوية وده علشان يلم فلوس اكتر من المواطنين وقالك ساعتها احنا عملنا كده علشان المواطن يراقب استهلاكه . يستهلككوا في نار جهنم يارب . انا بس نفسي الناس دي نسينا في حالنا اللي فينا مكفينا .

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