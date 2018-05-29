وزير التعليم: اختيار 1500 معلم للمدارس اليابانية 4 يونيو المقبل

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزاة سوف تعقد لقاءً لاختيار 1500 معلم فى المدارس المصرية اليابانية 4 يونيو المقبل كدفعة أولى على أن يتم تدريبهم، قائلا: بعد هذا التاريخ بأسبوع سيتم فتح باب التقدم للطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات صحفية على هامش توقيع عقود إطلاق الفهرس للاستشهادات المرجعية ببنك المعرفة، أن التجهيزات للمدارس اليابانية تسير بشكل طبيعى.

الجدير بالذكر أن هناك 40 مدرسة يابانية تدخل الخدمة سبتمبر المقبل.

وعلى الجانب الآخر، أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة استعدت للثانوية العامة ولن يكون هناك مشاكل فى البوكليت أو الأسئلة.