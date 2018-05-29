وزيرة التخطيط: طرح حصص بنك الاستثمار بالشركات المشتركة فى البورصة

كتب عبد الحليم سالم

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، أنه سيتم طرح حصص بنك الاستثمار القومى فى الشركات المشتركة فى البورصة خلال الفترة القادمة ، فى إطار تنشيط السوق. ولبنك الاستثمار حصص فى نحو ١٠٨ شركات. وأضافت الدكتورة هالة السعيد ، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن هناك تحسنا ملحوظا فى الأوضاوع الاقتصادية للبلاد، حيث حققت البلاد معدلات نمو نحو 5.4 ٪ نمو فى كافة قطاعات الدولة. وأضافت السعيد على هامش توقيع اتفاقيات لتسوية مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومى أن ارتفاع معدلات النمو انعكس بالإيجاب على كافة جهات الدولة وساهمت فى تحسن المراكز المالية لها وتسوية المديونيات للبنك الاستثمار القومى.

وكشف محمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى ، أن إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام للبنك تصل إلى 24 مليار جنيه.

وقال فى تصريحات صحفية على هامش توقيع اتفاقية تسوية بين البنك والشركة القابضة اليوم بحضور وزيرى قطاع الأعمال العام والتخطيط ، إن التسوية تتم من خلال الدخول فى حصة للبنك فى رأس مال بعض الشركات ، وسداد جزء نقدى ، ومبادلة أراضى مقابل الجزء المتبقى من المديونية.

وقال منتصر إنه جارى بالفعل تقييم بعض الأراضى لتحديد قيمتها المالية لتدخل فى التسوية، والتصرف فيها وفق سياسات الدولة.

وأشار إلى أن البنك سيدخل فى تسويات جديدة مع الشركات القابضة ، لافتا إلى أن مديونية الشركة القابضة المعدنية تصل الى ٦ مليارات جنيه.