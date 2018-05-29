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وزارة الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع شنايدر العالمية لتصميم وانشاء مدينة المعرفة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:14 ص
وزارة الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع شنايدر العالمية لتصميم وانشاء مدينة المعرفة ياسر القاضى
كتبت هبة السيد
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توقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة شنايدر العالميه مذكرة تفاهم الثلاثاء، تصميم وانشاء المدن الذكية ومدينه المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بمقر الوزارة بالقرية الذكية

 

كان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد التقى كاسبار هيرزبيرج رئيس شركة شنايدر الكتريك العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة فى إدارة الطاقة والتحكم الآلى، فى فبراير الماضي

 

وتناول اللقاء انذاك بحث سبل التعاون مع الشركة العالمية فيما يتعلق بمشروع مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة المقرر انشاؤها على مساحة 301 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون منارة للإبداع والابتكار فى مختلف المجالات.

 

وكان كاسبار هيرزبيرج قد اكد فى وقت سابق،  أن الشركة سوف تتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى مدينة المعرفة التكنولوجية وستعمل مع فريق العمل المصرى لنقل الخبرات، وبناء الكفاءات والكوادر المصرية.


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وزارة الاتصالات

شنايدر العالمية

مدينة المعرفة

العاصمة الادارية

اخبار الاقتصاد




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