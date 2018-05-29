ننشر صور حادث إطلاق النار بين الشرطة ومسلحين فى بلجيكا

كتب: محمد الاحمدى – تصوير ( أ ف ب)

ذكر راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية فى موقعه على الإنترنت أن رجلا قتل بالرصاص شرطيين فى وسط مدينة ليج بشرق البلاد، اليوم الثلاثاء، واحتجز امرأة رهينة قبل أن يلقى مصرعه بالرصاص ،ولم يتسن بعد الاتصال بممثلى ادعاء محليين للتعقيب.

وأفادت النيابة العامه فى بلجيكا سقوط 4 قتلى فى إطلاق النار ببلجيكا من بينهم الشرطيين والمهاجم.



موقع حادث إطلاق النار

ومن جانبه، أعرب وزير داخلية بلجيكا، جان جامبون، عن تعاطفه مع أسر ضحايا الهجوم المسلح الذى وقع فى مدينة لييج شرقى البلاد.

وفى سياق متصل، أوضح جامبون - فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء، أنه جارى العمل على كشف ملابسات الهجوم.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم المركز الوطنى لمكافحة الأزمات أنه لا يمكن استبعاد وجود دوافع إرهابية وراء الهجوم، إلى جانب النظر فى إمكانية وجود أسباب أخرى.



الشرطة البلجيكية



جانب من تواجد الشرطة البلجيكية



موقع إطلاق النار فى بلجيكا