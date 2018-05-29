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نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة كبيرة على القذائف التى تطلق من غزة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:24 ص
نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة كبيرة على القذائف التى تطلق من غزة نتنياهو
(أ ف ب)
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "سترد بقوة كبيرة" على القذائف التى تطلق من قطاع غزة، بعد إطلاق نحو 30 قذيفة هاون من القطاع على جنوب إسرائيل.

وقال نتنياهو "ننظر ببالغ الخطورة إلى الهجمات التى شنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامى عليها من قطاع غزة". وأضاف أن الجيش "سيرد عليها بقوة كبيرة. كل من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا

وأعلن الجيش الإسرائيلى أن ناشطين فلسطينيين أطلقوا قذائف هاون، اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، فى ظل التصعيد الشديد على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وقال الجيش فى بيان أن "25 قذيفة هاون أُطلقت على عدة مواقع فى الأراضى الإسرائيلية".

وأضاف أن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ "تصدى لغالبية القذائف"، بينما أشارت الشرطة إلى سقوط "عدد من قذائف الهاون فى أراض خلاء فى إسرائيل"، دون ذكر أى إصابات.

وأكد الجيش الإسرائيلى فى بيان أن دبابة أطلقت النار باتجاه موقع حركة الجهاد الإسلامى بعد قيام جنوده بتفجير عبوة زرعت بالقرب من السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة وكانت تستهدف قواته.

وبذلك، يرتفع الى 121 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلى منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل اواخر مارس الماضى.

وقتل فلسطينى وأُصيب آخر بجروح الاثنين فى قصف إسرائيلى على شمال قطاع غزة ، بحسب وزارة الصحة فى غزة.


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