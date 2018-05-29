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نائب محافظ القاهرة يشرف على رفع مخلفات هدم أمام كنيسة مارجرجس بالزيتون

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:18 ص
نائب محافظ القاهرة يشرف على رفع مخلفات هدم أمام كنيسة مارجرجس بالزيتون نائب محافظ القاهرة يشرف على رفع مخلفات هدم أمام كنيسة مارجرجس
كتب ــ سيد الخلفاوى
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أشرف اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية على إزالة مخلفات هدم من أمام كنيسة مارجرجس بحى الزيتون، بحضور رئيس الحى.
 
وزار نائب المحافظ الأنبا ماركوس أسقف القبة، وقيادات الكنيسة، وحدد معهم مواصفات الغرفة الجديدة التى سيتم بناؤها أمام الكنيسة، وعبر قيادات الكنيسة عن شكرهم له واهتمامه الكبير بحل مشكلة بناء الغرفة الجديدة.
 
وفى سياق آخر، وجه اللواء محمد أيمن عبد التواب باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات فى أحياء المنطقة الغربية، حيث نفذ حى وسط حملة لرفع الإشغالات الموجودة بأسوار الغورية والأزهر، كما تم نظافة وتجريد شوارع الأزهر والتبليطة ومحمد عبده وخلف النادى القومى بالدرب الأحمر.
 
كما تابع نائب المحافظ أعمال الصيانة المستمرة لمنطقة التطوير بالألفى وهى جزء هام وحيوى من منطقة القاهرة الخديوية، حيث قام حى الأزبكية بدهان وطلاء أرضيات شارع الألفى بمنطقة التطوير واستكمال أعمال الدهانات والقواعد الخرسانية والبلاط بشارع الألفى بمنطقة التطوير، من أجل الارتقاء بالشكل الحضاري لمنطقة التطوير ولإسعاد المواطنين، كما يقوم الحى بإجراء أعمال النظافة شاملة بمنطقة الالفى بالكامل وسراى الأزبكية.
 
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