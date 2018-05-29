مسئول روسى: موسكو وبكين تسيران نحو تشكيل تحالف استراتيجى للطاقة

موسكو(أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى إيجور مورجولوف اليوم الثلاثاء، أن روسيا والصين تسيران نحو تشكيل تحالف استراتيجى للطاقة من شأنه أن يسهم فى تعزيز أمن الطاقة العالمى.

وقال مورجولوف ـ فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولى الروسى - الصينى (التعاون فى حقبة جديدة) والتى نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم ـ " أن أهم عناصر شراكتنا هو التعاون فى مجال الطاقة، وفى الواقع إننا يمكننا القول أن روسيا والصين تسيران نحو تشكيل تحالف استراتيجى للطاقة هدفه من بين أمور أخرى هو المساهمة فى تعزيز أمن الطاقة العالمى بشكل عام".