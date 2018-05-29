مركز تحديث الصناعة يشارك بمعرض print4all بميلانو

رسالة ميلانو - إسلام سعيد

شارك مركز تحديث الصناعة، ضمن الوفد المصرى المتواجد بميلانو فى إيطاليا لحضور معرض print4all المقام خلال الفترة من 28 مايو حتى 31 مايو.

ويعتبر معرض print4all المتخصص فى شئون الطباعة وتكنولوجيتها الحديثة، هو الحدث الاقتصادى الأهم بإيطاليا حالياً ويشارك به 10 شركات مصرية من كبرى الشركات العاملة فى هذا القطاع.

يشارك في المعرض 65 دولة و 3501 عارض من كافة دول العالم، خاصة من أوروبا، ودعت إيطاليا أكثر من 1000عارض آخر بجانب عدد عارضين المتواجدين ويقام المعرض على مساحة 140 ألف متر.