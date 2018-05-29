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الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:35 م
خالد صلاح
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مركز تحديث الصناعة يشارك بمعرض print4all بميلانو

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:47 م
مركز تحديث الصناعة يشارك بمعرض print4all بميلانو أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة
رسالة ميلانو - إسلام سعيد
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شارك مركز تحديث الصناعة، ضمن الوفد المصرى المتواجد بميلانو فى إيطاليا لحضور معرض print4all المقام خلال الفترة من 28 مايو حتى 31 مايو.
 
 
ويعتبر معرض print4all المتخصص فى شئون الطباعة وتكنولوجيتها الحديثة، هو الحدث الاقتصادى الأهم بإيطاليا حالياً ويشارك به 10 شركات مصرية من كبرى الشركات العاملة فى هذا القطاع.
 
 
 
 يشارك في المعرض 65 دولة و 3501 عارض من كافة دول العالم، خاصة من أوروبا، ودعت إيطاليا أكثر من 1000عارض آخر  بجانب عدد عارضين المتواجدين ويقام المعرض على مساحة 140 ألف متر.
 
 
 

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