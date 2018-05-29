مركز التصنيف العالمى يصنف جامعة الإسكندرية ضمن الجامعات الأفضل عالميا

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أعلن مركز التصنيف العالمى للجامعات University Rankings Center for World ـ CWUR عن تصنيف جامعة الإسكندرية ضمن الجامعات الأفضل عالمياً.

وذكرت الجامعة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المركز أعلن عن أفضل ألف جامعة لعام 2018 تم اختيارها من بين 18 ألف جامعة شملها التصنيف من مختلف دول العالم، حيث جاءت جامعة الإسكندرية فى الترتيب الرابع محلياً، و903 عالمياً.

وقال الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة أن جامعة الإسكندرية حققت تقدماً فى الترتيب العالمى هذا العام وفقاً لهذا التصنيف بالمقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار إلى أن هذا التقدم يعد مؤشراً لنجاح استراتيجية الجامعة فى النهوض بالبحث العلمى كأحد متطلبات الدخول فى التصنيفات العالمية، بالإضافة إلى العمل على تشجيع الباحثين على النشر الدولى المتميز، ودعم نشر الأبحاث فى المجلات العالمية المفهرسة.

يذكر أن هذا التصنيف يعتمد على عدة معايير من بينها جودة التعليم، ومخرجات البحث العلمى، والنشر المتميز، وتوظيف الخريجين.