محافظ سقطرى اليمنية يحذر من كارثة إنسانية بسبب إعصار مكونو

عدن (أ ش أ)

التقى محافظ أرخبيل سقطرى اليمنية رمزى محروس، وفدا من منظمات الأمم المتحدة، للوقوف على احتياجات المحافظة، وإعداد تقرير شامل بناء على الدراسات الميدانية التى يقومون بها خلال فترة أسبوع.

وحذر محافظ أرخبيل سقطرى اليمنية - خلال اللقاء - حسبما ذكر وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الثلاثاء، من وقوع كارثة إنسانية بسبب الأضرار التى لحقت بالمحافظة من إعصار مكونو فى حال عدم تدخل المنظمات الإغاثية الأممية، موضحا أن السلطة المحلية اليمنية أعدت قبل الإعصار خطة تموينية للمحافظة للأربعة أشهر القادمة، منوها إلى أن كمية المواد الغذائية الأساسية الموجودة حاليا لا تغطى احتياجات المواطنين إلا لشهر واحد فقط مما ينذر بأزمة حادة ما لم تتدخل المنظمات الإنسانية.

وأوضح محروس أن الإعصار دمر السفن المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية وخسر العشرات من التجار الملايين، وبقت المحافظة بدون أى مخزون تموينى للمواد لمواجهة موسم الرياح.

ومن جانبه، قال مسئول فريق منظمات الأمم المتحدة طه إبراهيم "إن الهدف من زيارة أرخبيل سقطرى هو الإطلاع على أهم احتياجات المحافظة التى تضررت جراء إعصار مكونو، وسنعمل على نقل صورة واضحة لمنظمات الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن الفريق سيكون لديه جلسات نقاش مع المنظمات العاملة فى سقطرى والجهات المعنية، موضحا أن أهم الإشكاليات التى واجهت منظمات الأمم المتحدة فى سقطرى هى عدم وجود صورة واضحة لخطة الاستجابة الإنسانية وتدخلات المنظمات مربوط بوجود هذه الخطة.