محافظ القاهرة: نجحنا فى احتواء الأطفال المهمشين وأصبحوا أسوياء

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن المحافظة نجحت فى احتواء الأطفال المهمشين وضمهم للمجتمع حتى أصبحوا أسوياء.

من جانبه قال مدثر صدقى، مدير هيئة بلان إنترناشونال إيجبت لحماية الأطفال، أن الهيئة بدأت فى مصر منذ 35 عاما والقاهرة من المحافظات العريقة التى بدأوا فيها مشيرا إلى أنهم استهدفوا عددا كبيرا من الأطفال كما استفد أسرهم أيضا.

وأوضح مدثر صدقى، أن المؤسسة وقعت بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لخدمة أطفال حى الأسمرات، مشيرا إلى أنه سيتم التوسع فى العمل داخل محافظة القاهرة التى تحظى بالجزء الأكبر، وكذلك فى 9 محافظات أخرى، لافتا إلى أن الرئيس السيسى دعم بشدة المشاركات المجتمعية فى خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال توقع مذكرة تفاهم مع منظمة بلان إنترناشيونال إيجيبت لحماية وتعزيز حقوق الأطفال والفئات المهمشة وتحقيق تنمية مجتمعية لهم، وحضر توقيع البروتوكول اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة، ومدثر صدقى مدير هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت، وعدد من قيادات المحافظة ومسئولى الهيئة.