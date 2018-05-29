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الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:33 م
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مجلس الاتحاد الروسى يؤيد قانون التدابير المضادة للعقوبات الأمريكية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:08 م
مجلس الاتحاد الروسى يؤيد قانون التدابير المضادة للعقوبات الأمريكية البرلمان الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أيدت لجنة الدفاع والأمن فى مجلس الاتحاد الروسى (المجلس الأعلى للبرلمان) القانون المتعلق بالتدابير المضادة للعقوبات الأمريكية، وأوصت المجلس بالموافقة عليه فى اجتماع غد الأربعاء.

وذكر بيان للجنة أن تنفيذ هذا القانون سيسهم فى تعزيز سيادة روسيا وسلامتها الإقليمية وأمنها وسيعمل على التصدى لزعزعة الاستقرار السياسى والاقتصادى فى روسيا.

وكان مجلس الدوما الروسى (مجلس النواب) أقر الأسبوع الماضى مشروع قانون بشأن الإجراءات المضادة للعقوبات، يسمح باتخاذ إجراءات تقييدية ردا على الخطوات غير الودية من قبل الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وينص هذا القانون أيضا على إمكانية تطبيق هذه التدابير المضادة على الدول والمنظمات والمسئولين والمواطنين، ويهدف إلى حماية مصالح وأمن روسيا وحقوق مواطنيها وحرياتهم من خلال الأخذ بتدابير قانونية تتعلق بمنع وكبح الأعمال غير القانونية وغير الودية من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى.

 


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