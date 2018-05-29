ماكرون: التزامنا بحل سياسى شامل فى ليبيا مهم لأمن أوروبا

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن أمن ليبيا أمر مهم من أجل ضمان أمن أوروبا، وتابع:"التزامنا بحل سياسى شامل فى ليبيا مهم لأمن أوروبا".

وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفى بختام أعمال المؤتمر الدولى حول ليبيا، أن اتفاق الأطراف الليبية على بيان باريس يعد خطوة رئيسية نحو المصالحة الليبية، وتابع:"لمسنا خلال المباحثات توافق من كافة الأطراف حول العديد من النقاط".

شارك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بقصر الإليزيه رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.