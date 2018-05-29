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الثلاثاء، 29 مايو 2018 08:39 م
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ليبرمان: كل مكان يطلق منه النار من غزة سيتحول إلى "هدف شرعى للقصف"

الثلاثاء، 29 مايو 2018 08:36 م
ليبرمان: كل مكان يطلق منه النار من غزة سيتحول إلى "هدف شرعى للقصف" وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان
أ ش أ
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قال وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان أنه سيحول كل مكان تنطلق منه القذائف الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل إلى "هدف شرعى للقصف الإسرائيلى".

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن ليبرمان قوله اليوم الثلاثاء فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات المصغرة (تويتر) إن "كل مكان يطلق منه النار من قطاع غزة باتجاه إسرائيل سيتحول إلى هدف شرعى للقصف". 

يذكر أن كتائب القسام (الجناح العسكرى لحركة حماس) وسرايا القدس (الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامي) أعلنتا مسؤوليتهما المشتركة عن قصف المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية فى محيط قطاع غزة، بعشرات الصواريخ اليوم، ردا على استهداف إسرائيل لمواقع سرايا القدس وكتائب القسام فى غزة.


وذكر بيان مشترك صادر عن كتائب القسام وسرايا القدس "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس مسئوليتهما المشتركة عن قصف المواقع العسكرية والمغتصبات الصهيونية فى محيط قطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية على مدار اليوم الثلاثاء".


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