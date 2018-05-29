فيديو.. وزير خارجية السودان: العلاقات مع مصر مقدسة و"خط أحمر" على الإعلام

كتب أحمد جمعة و أيمن رمضان

قال وزير خارجية السودان الدرديرى محمد أحمد، إن العلاقة بين الشعبين المصرى والسودانى يجب أن تكون خط أحمر ومنطقة مقدسة، وتابع:"ما ينبغى أن يعتبر خطا أحمر ومنطقة مقدسة لا ينبغى أبداً أن يتطرق إليها الإعلام إلا بخير هو العلاقة بين الشعبين.. نحن فى حاجة إلى تنقية الأجواء الخاصة بعلاقة الشعبين".

العلاقات المصرية السودانية محكومة بأسس وصلات طيبة تجمع الشعبين، مشدداً على ضرورة تجنب البلدين لأية أزمات بسبب التناول الإعلامى السالب، وتابع:"لقد نقلت إلى الرئيس السيسى تحيات وتقدير أخيه الرئيس عمر البشير وحرصه على زيارة الأخ الشقيق عبد الفتاح السيسى للخرطوم فى اكتوبر المقبل الموعد المقرر لعقد القمة بين هذان الزعمين لشعبى وادى النيل".